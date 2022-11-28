تعاون إيراني قطري لتبادل بيانات مشجعي المونديال من الإيرانيين

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قامت مجموعة “بلاك ريوارد” للقرصنة الإلكترونية بتزويد “إيران إنترناشيونال” بتسريب صوتي لاجتماع نائب قائد منظمة الباسيج، قاسم قريشي، مع مجموعة من صحافيي الباسيج، أُعلن فيه أن إيران طلبت من قطر قائمة بأسماء جميع المشجعين الإيرانيين في المونديال، وعبر عن ارتياحه لتعاون القطريين.

وبحسب هذا الملف الصوتي الذي تم الحصول عليه بعد اختراق وكالة أنباء “فارس”، قال قريشي في لقاء مع الباسيج أيضا إن قطر وعدت بمنع مشاركة الأشخاص الذين حددهم النظام الإيراني، بمن فيهم صحافيو “إيران إنترناشيونال”، في المونديال.

وقال هذا المسؤول في الحرس الثوري الإيراني إن جماعات المعارضة الإيرانية في الخارج “استثمرت” في كأس العالم و”اشترت 5300 تذكرة”.

يشار إلى أن ما شوهد حتى الآن في مونديال 2022 في قطر يكشف بوضوح عن تعاون الدوحة مع طهران لقمع المحتجين. ومن بين أمور أخرى، علي سبيل المثال، قام النظام الإيراني بالتعاون مع حكومة قطر، بعرقلة وصول صحافيي “إيران إنترناشيونال” إلى هذه البطولة.

كما تصدت السلطات القطرية للمواطنين الإيرانيين الذين دخلوا الملعب بأعلام ورموز لدعم انتفاضة الشعب الإيراني في الملعب الذي أقيمت فيه المباراة بين إيران وويلز.