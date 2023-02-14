تعاون بين المملكة وأستراليا لتعزيز التجارة والاستثمار

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وقعت المملكة وأستراليا عددا من الاتفاقيات التجارية، خلال ملتقى الأعمال السعودي الأسترالي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية اليوم (الاثنين)، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمستثمرين من البلدين.

وتهدف تلك الاتفاقيات إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة وأستراليا وتبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة في كلتا الدولتين.

وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز الشعيلي خلال كلمته في الملتقى أن المنتجات الزراعية والحيوانية تمثل 70% من الواردات الأسترالية للمملكة، وأن متوسط حجم التبادل التجاري السعودي الأسترالي خلال الفترة 2017-2021 لم يتجاوز 0.4% من إجمالي حجم تجارة المملكة الخارجية.

من جهته أكد سفير أستراليا لدى المملكة، مارك دونفان، أن المملكة لديها قدرات كبيرة للريادة العالمية في قطاع التعدين، متطلعاً لتعاون أكبر في هذا القطاع، ومبيناً أن رؤية 2030 تمثل نقطة انطلاق قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين.