تعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومركز الحفظ والترميم الإيطالي “لا فيناريا ريالي”

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توقيع اتفاقية تعاون مع مركز الحفظ والترميم الإيطالي “لا فيناريا ريالي”؛ بهدف تعزيز الخبرات في مجال ترميم وحفظ التراث الثقافي، وفقًا لما نصت عليه رؤية العلا المتماشية مع رؤية المملكة 2030.

ويأتي التعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومركز الحفظ والترميم الإيطالي، بعد توقيع مذكرة التفاهم في مدينة البندقية في شهر مايو الماضي بين صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجوليانو.

ويهدف البرنامج إلى زيادة الوعي بقيمة الإرث الثقافي، وتمكين جيل من أبناء وبنات المملكة في العلا حول آخر التقنيات في حفظ التراث ومجالي الحفظ والترميم، وتتضمن اتفاقية التعاون برنامجًا لتبادل المعارف والخبرات في تخصصات وعلوم حفظ التراث، يتضمن مشاركة فريق مكون من 12 من المتخصصين السعوديين في ورش العمل التي من المقرر إقامتها في مدينة فيناريا الإيطالية وكذلك محافظة العلا.

وتهدف الدورات إلى تزويد المشاركين في تخصصات الكيمياء والبيولوجيا والحفاظ على الآثار من مختلف أنحاء المملكة، بمجموعة من الرؤى والأفكار حول أهم المسائل المتعلقة بإدارة عمليات الحفظ من جوانب تقنية وعلمية وتاريخية، بما في ذلك التدريب على بعض الجوانب العملية مثل التخطيط للمواقع الأثرية وإدارتها والحفاظ عليها.

ويركز التدريب على جمع البيانات ومعالجتها، بدءاً من عمليات الرصد الأولية، لينتقل إلى تحليل التقنيات والتقييم، وينتهي بتحديد إستراتيجيات الحفظ الأكثر ملاءمة على أساس كل حالة على حدة.