تعاون بين “جوجل” و”أبل” و”موزيلا” لتطوير جيل جديد من معايير المتصفحات

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أعلنت شركات “جوجل” و”أبل” و”موزيلا” المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات الاستهلاكية، تعاونها لتطوير معيار جديد يحمل اسم “Speedometer 3” خاص بأداء متصفحاتها “جوجل كروم” و”سفاري” و”فايرفوكس”.

وأوضحت الشركات الثلاث في سلسلة من التغريدات أن المعيار الجديد يهدف إلى اختبار أداء تطبيقاتها بأحدث التقنيات التي قد تستخدمها المواقع الإلكترونية، فضلاً عن تحسين أداء كل متصفح سواء للمستخدمين أو المطورين.

ولفتت إلى أن هذا التعاون يقوم بتسهيل التنسيق مع هيئات المعايير، والمجموعات التي تبني المحركات التي تفسر الأكواد بناء على تلك المعايير، إلى جانب الشركات التي تستهدف إنشاء إلى تلك المحركات.