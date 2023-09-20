تعاون “سعودي فرنسي” لتطوير المدربين

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وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي لكرة القدم اتفاقية تعاون تستمر لمدة 3 سنوات لدعم برامج تطوير المدربين الوطنيين.

وجاء ذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل ونظيره الفرنسي فيليب ديالو بالعاصمة الفرنسية باريس، ونائب رئيس الاتحاد السعودي لمياء بن بهيان، والأمين العام للاتحاد الفرنسي لورا جورج، بالإضافة إلى المدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لاركيت ونظيره الفرنسي هيوبرت فورنييه.

وتهدف الاتفاقية، بحسب بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة اليوم، إلى تطوير برامج للمدربين الوطنيين للرجال والسيدات، حيث سيتم توفير 7 برامج تدريب منفصلة لمدة 3 سنوات وهي برنامج التدريب الاحترافي، والمدربين النخبة للشباب، ومدرب الإعداد البدني، ومدرب حراس المرمى، بالإضافة لمدربي خطي الدفاع والهجوم ومدراء الكرة.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا للعلاقات المتميزة بين الاتحادين، مشيرًا إلى أنها تأتي استمرارًا لتطوير كرة القدم السعودية بما يعزز تواجدها على الساحة العالمية، وتحقيق الاستفادة من الاتحادات المتقدمة.

في المقابل أشاد رئيس الاتحاد الفرنسي بتعزيز التعاون مع نظيره السعودي بما يخدم كرة القدم في البلدين ويساهم في نمو اللعبة عالميًا.