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تعاون سعودي هولندي لتوطين التقنية في إنتاج الغذاء

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 16 يونيو 2023 - 7:44 صباحًا

المناطق_الرياض

بحث وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز المالك، مع نائب وزير الزراعة الهولندي أوجه التعاون المشترك في مجال توطين التقنيات الخضراء لاستدامة إنتاج الغذاء.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في معرض التقنيات الخضراء الذي أقيم المُقام بالعاصمة أمستردام، حيث تتضمّن فعالياته التي تستمر 3 أيام استعراض أحدث التقنيات في قطاع الأغذية والزراعة حول العالم.

وناقش الدكتور المالك مع نائب الوزير الهولندي على هامش المعرض، وضع إطار عمل مشترك يعزّز نقل المعرفة وتبنِّي التقنيات الخضراء الحديثة؛ لتعزيز إنتاج الغذاء بشكل مستدام.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 16 يونيو 2023 - 7:44 صباحًا
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shimaa mohamed

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