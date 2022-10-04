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تعديل البيانات في السجل المدني.. “أبشر” تقدم الحل

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 4 أكتوبر 2022 - 8:37 مساءً

أعلنت وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن الطريقة المثلى لتعديل خدمات البيانات في السجل المدني، عبر المنصة الإلكترونية “أبشر” التي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين في المملكة العربية السعودية.

تعديل البيانات

وكانت العديد من البيانات مثل “تعديل المؤهل الدراسي، وتغيير الاسم إلى اللغة الإنجليزية، وتصحيح الحالة الإجتماعية، فضلًا عن ربط الأبناء بسجلات والديهم”، قد شغلت بال المواطنين خلال الفترة الماضية.

وقدمت الأحوال المدنية الطريقة المثلى للتعديل والتي جاءت على النحو التالي:

1_ تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة “أبشر” أفراد

2_ اختيار خدمات من أيقونة خدماتي

3_ اختيار الأحوال المدنية

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4_ اختيار أيقونة تواصل

5_ الضغط على طلب جديد

6_ اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 4 أكتوبر 2022 - 8:37 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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