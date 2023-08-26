تعديل بيانات 44.5 ألف صك عقاري خلال العام الهجري الماضي

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كشفت بيانات صادرة من وزارة العدل أن عدد العقارات التجارية والسكنية، التي تم تعديل بياناتها ومحتواها عبر كتابات العدل، نحو 44.5 ألف صك عقاري خلال العام الهجري الماضي، بزيادة تقدر بنحو 20 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

وتصدرت كتابات العدل في منطقة الرياض عدد عمليات تعديل الصكوك بنسبة 32.7%، وبعدد 14526 صكا عقاريا، ثم مكة المكرمة 9.9 ألف صك، تلتها المنطقة الشرقية بتعديل 7249 صكا عقاريا.

ويقدر عدد الصكوك المعدلة في منطقة عسير 2943 صكا، ومنطقة القصيم 2889 صكا عقاريا، ومنطقة حائل 1276 صكا عقاريا، ثم المدينة المنورة بـ1216 صكا، تليها الباحة بـ985 صكا، ثم تبوك بـ879 صكا، ومنطقة جازان 755 صكا عقاريا.

فيما بلغ عدد الصكوك المعدلة في منطقة نجران 721 صكا، ثم الجوف بـ 649 صكا. في حين سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق في تعديل الصكوك العقارية بنحو 489 صكا.