تعرف على أبرز الهجمات العنيفة لأسماك القرش على البشر.. (فيديو)

نشرت قناة “العربية”، فيديوجراف، يوضح أبرز الهجمات العنيفة التي تعرض لها البشر من أسماك القرش.

وذكر أن أبرز تلك الهجمات كانت عام 1945، بعدما قامت غواصة يابانية بإطلاق طوربيد نحو سفينة حربية أمريكية، تسبب في غرقها، ومع تأخر فرق الإنقاذ تعرض الناجون في اليوم التالي لهجمات شنتها أسماك القرش الأبيض أودت بحياة 600 بحار أمريكي.

وبين أنه في عام 1943 تم استهداف سفينة أمريكية بطوربيد ياباني قرب جزر فيجي بعرض المحيط الهادئ، تسبب في غرق السفينة وتوفي أكثر من 600 بحار إما غرقاً، أو بسبب أسماك القرش.

وأفاد بأنه في عام 1916 أقبل عدد كبير من الأمريكيين، نحو شواطئ نيوجيرسي، للتمتع بالبحر بعيداً عن أجواء المدينة، لكن أسماك القرش شنت هجوماً على المصطافين، وتسببت في مقتل 4 أمريكيين.