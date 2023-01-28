تعرف على أبرز مباريات اليوم السبت 28 يناير 2023

“مباريات اليوم”.. يشهد اليوم السبت الموافق 28 يناير 2023، العديد من المباريات في جميع الدوريات حول العالم، وهي على النحو التالي:

مباريات دوري يلو السعودي

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفــريق الأول لكرة القــــدم بالنادي الأهلي ضد نظيره نادي القيصومة في تــمام الساعة الرابعة إلا ربع والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثالثة إلا ربع مساءً بتوقيت العاصــمة المـصرية القاهرة.

يستضف ملعب نادي الباطن، مباراة الفريق الأول بنادي الأهلي ضد نادي القيصومة فيـــــما يــنقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحصري لجميع مباريات “البطولات المحلية” داخــــل الــمملكة العربية السعودية.

ويقابل فريق الساحل نظيره الجبيلين في تمام الساعة الثالثة والثلث بتوقيت المملكة، وبعد انطلاق المباراة بـ35 دقيقة، تنطلق مواجهة الأخدود والقادسية، والعروبة والشعلة في نفس التوقيت.

مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

الساعة الثالثة والنصف بتوقيت المملكة تشهد مواجهتين، الأولى بين أكرينجتون ستانلى ضد نادي ليدز يونايتد، فيما يقابل فريق نادي والسول نظيره ليستر سيتي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بـ كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي تمام السادسة مساءً تُقام سبع مباريات، فيما تنطلق في تمام التاسعة مساءً مباراتة توتنهام ضد بريستون نورث ايند، وفي الحادية عشر مساءً على ملعب أولد ترتافورد معقل الشياطين الحمر يواجه مانشستر يونايتد نادي ريدينج.

مباريات الدوري الإسباني اليوم

في تمام الرابعة مساءً بتوقيات المملكة العربية السعودية، تقام مباراة قادش ضد ريال مايوركا، وفي السادسة والربع تنطلق مواجهة برشلونة ضد جيرونا، وعند الثامنة والنصف إشبيلية في مواجهة ألتشي، وتختم المواجهات بمقابلة حيتافي ضد ريال بتيس في الـ 11:00 مساءً.

مواجهات أخرى منتظرة اليوم

في الدوري الإيطالي ينتظر محبي كرة القدم مواجهة إنتر ميلان ضد كريمونيزي في تمام الثامنة والنصف، وفي الدوري الألماني يثقابل نادي بايرن ميونيخ نظيره آينتراخت فرانكفورت، في تمام الساعة الثامنة والنصف، ويضرب مارسيليا موعدًا مع موناكو في الـ 11:00 مساءً.

اقرأ ايضًا