تعرف على أبرز مواصفات هاتف Galaxy المنتظر من سامسونج

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تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من فئة Galaxy، زودته بمواصفات ممتازة وستطرحه بسعر منافس.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Galaxy A25 سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، مزوّد بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.44 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات One UI 6، ومعالج Exynos 1280، ومعالج رسوميات Mali-G68، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+5+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro، والكاميرا الأمامية فيه ستأتي بدقة 13 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ودعمت سامسونغ هذا الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا.