تعرف على أسباب افتعال الأشخاص المشكلات في الحياة

قال الدكتور حسين آل عماد، أستاذ الطب النفسي، إن هناك العديد من التأثيرات السلبية التي تؤثر على الشخص مما يؤدي إلى افتعال العديد من المشكلات، موضحًا أن لها تداعيات سلبية على العديد من الأشخاص.

أسباب افتعال المشكلات

وأضاف حسين آل عماد، خلال لقائه ببرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة السعودية، إن افتعال المشاكل عبارة عن سمة وهي تنتج عادة عن الاضطرابات النفسية أو المرور بأزمة نفسية أو اضطراب في الحياة، بالإضافة إلى تأثير النوم على الأشخاص مما يسبب افتعال المشاكل.

وتابع: أن التعرض لتلك المظاهر سوف يؤثر سلبا على الأشخاص مما يجعلهم أكثر عرضة لافتعال المشاكل.

طرق الوقاية من الأشخاث مفتعلين للمشاكل

وأوضح أستاذ الطب النفسي، أن هناك مجموعة النصائج التي يجب الالتزام بها حال وجود شخص مفتعل مشاكل، حيث يجب وجود حل للحد من المشاكل، كما أنه يجب على الأشخاص إعلاء مصلحة العمل فوق المشاكل الشخصية.