تعرف على أسباب ظهور الشيب قبل الأوان

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يظهر على عدد كبير من الأشخاص الشيب والتحول إلى اللون الرمادي في سن مبكرة، وهذا قد يرجع إلى العوامل الوراثية والتوتر وسوء الحظ.

وقد يدعو الأمر للقلق إذا تغير لون الشعر بشكل مفاجئ إلى اللون الرمادي أو الأبيض؛ إذ يدل ذلك على وجود مشاكل صحية أساسية، وقد يكون نقصاً في الفيتامينات، وهناك حالات نادرة قد يكون فيها الشيب علامة على أمراض القلب، أو المناعة، أو أورام المخ؛ حسب ما أكده الأطباء.

وأجريت دراسة عام 2013 أفادت بأن المراهقين الذين يعانون من نقص فيتامين (د) كانوا أكثر عرضة للإصابة بالشيب، وفي بعض الحالات، تبدأ بصيلات الشعر في التكسر والتساقط عندما لا يكون لدى الشخص ما يكفي من فيتامين (د).

كما يعمل مرض “فون ريكلينغهاوزن” وهو ورم عصبي ليفي من النوع الأول على نمو الأورام على طول أعصاب الشخص، والمرض موروث وراثياً، ويصيب شخصاً واحداً من بين كل 3 آلاف شخص، ومن علاماته تغير لون الشعر.

وتدخل أورام الدماغ و”البهاق”، ضمن أسباب ظهور الشيب في وقت مبكر من العمر، والبهاق حالة معروفة وشائعة ومن أحد الأمراض المناعية، حيث إنه يتسبب في تغير لون الجلد، وكذلك ظهور بقع بيضاء في الشعر.