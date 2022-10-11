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تعرف على أسباب وأعراض حب الشباب الهرموني

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 11 أكتوبر 2022 - 11:41 صباحًا

قالت الدكتورة رفعت التركي، استشارية أمراض جلدية وتجميل، إن هناك العديد من المسببات التي تؤدي إلى الإصابة بحب الشباب الهرموني.

أسباب الإصابة بحب الشباب الهرموني

وأضافت رفعت التركي، خلال لقائها ببرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة السعودية، أن من أبرز العوامل التي تساعد على الإصابة بمرض حب الشباب الهرموني وخاصة السيدات، وتتمثل في “فترات الحيض، فترات الحمل، استخدام علاج هرمونية”.

أعراض الإصابة بحب الشباب الهرموني

وتابعت: أن حب الشباب يمكن أن يصيب الشباب حال استخدام الكورتيزون، مؤكدة أن من أبرز الأعراض المصاحبة للحب الشباب تكون تساقط الشعر، تواجد حب الشباب في منطقة السفلى من الوجه والرقبة، بالإضافة إلى فقدان الوزن.

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 11 أكتوبر 2022 - 11:41 صباحًا
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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