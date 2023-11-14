تعرف على أشهر الأكلات في فصل الشتاء مع الشيف “بدور بدر”

استعرض برنامج “صباح السعودية”، فقرة خاصة للتعريف بأشهر الأكلات في فصل الشتاء مع الشيف “بدور بدر”.

وقالت “بدور بدر”، إن من أشهر الأكلات التي يفضلها المواطنين السعوديين في فصل الشتاء هي “السليق الحجازي”.

وأوضحت أن “السليق الحجازي” يتكون من “جاج كامل- ماء بارد- مستكه-سمن طائفي- زبدة- أرز أمريكي- أرز مصري- حليب سائل- توابل- ورق غار- فلفل أسود- توابل دجاج- ملح”.

وأشارت إلى أن هناك أكلات أخرى يفضلها المواطنون في فصل الشتاء منها عريكة الدخن.