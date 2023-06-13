صحة

تعرف على أكلات لمرضى فيروس الكبد B

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 13 يونيو 2023 - 11:19 صباحًا

نشرت قناة “العربية”، فيديوجراف، يوضح أفضل الأكلات لمرضى الكبد.

وذكر أن تناول الخضراوات والفواكه، يزود مرضى الكبد بالفيتامينات والمعادن المهمة.

وبين أن الحبوب الكاملة تساعد على تزويد الجسم بالبروتين وبالتالي يعمل على الحفاظ على الكتلة العضلية.

وأفاد بأن تناول البروتينات يقلل من نقص الكتلة العضلية، مع منتجات الألبان بأنواعها.

وأضاف أن من بين الأكلات أيضا، تناول الأسماك والمكسرات الغنية بأوميغا 3.

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 13 يونيو 2023 - 11:19 صباحًا
صورة Ahmed Maher

Ahmed Maher

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