تعرف على أكلات لمرضى فيروس الكبد B

نشرت قناة “العربية”، فيديوجراف، يوضح أفضل الأكلات لمرضى الكبد.

وذكر أن تناول الخضراوات والفواكه، يزود مرضى الكبد بالفيتامينات والمعادن المهمة.

وبين أن الحبوب الكاملة تساعد على تزويد الجسم بالبروتين وبالتالي يعمل على الحفاظ على الكتلة العضلية.

وأفاد بأن تناول البروتينات يقلل من نقص الكتلة العضلية، مع منتجات الألبان بأنواعها.

وأضاف أن من بين الأكلات أيضا، تناول الأسماك والمكسرات الغنية بأوميغا 3.