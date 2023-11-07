ما هي أنواع البرق عند العرب؟.. “خالد الزعاق” يوضح

استعرض خبير الطقس “خالد الزعاق” أنواع البرق عند العرب ومنها البرق الوليفي وهو برق مبروك ويهطل المطر بعده.

وأضاف خلال حديثه في فقرة “تقويم” عبر قناة “العربية”، أن هناك برق يسمى البرق الخلب وهو برق خادع لا يسقط بعده مطر، فيما يعرف برق البروق بأنه برق متوالي المستمر.

ولفت إلى أن هناك نوع أخر من البرق وهو العقيقة وهو البرق الطولي، فيما يوجد برق صاعق وهو البرق الذي يضرب الأرض بنوره وله صوت.