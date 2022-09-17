تعرف على فوائد وأضرار النظام الغذائي النباتي

قالت ميساء مراد، أخصائية التغذية، إن لابد يجب التفرقة بين النظام الغذائي وبين الأشخاص الذين يمتنعون عن تناول أي لحوم أو منتجات من الحيوانات، ويعد نظام النباتي.

وأضافت ميساء مراد خلال لقائها ببرنامج “في أسبوع “MBC” المذاع على قناة “MBC” ، أنه يمكن استخدام البقوليات والخضروات من أجل تعويض البروتيني الحيواني، مشيرة إلى أن هناك العديد من الآضرار الناتجة عن النظام النباتي، وقبل تطبيق النظام الغذائي لابد من إجراء التحاليل الطبية وقف التوقف عن منتجات وبروتينات الحيوانية.

وتابعت: أن النظام النباتي مفيد حيث يقلل خطورة الأمراض من الأمراض المزمنة، موضحة أنه يجب تطبيق النظام الغذائي تحت إشراف الطبيب مختص.

وأردفت ميساء مراد، أن هناك العديد من الأشخاص يعانون من الأمراض الناتجة عن الحليب، ويمكن استعمال الحليب اللوز بدلا من حليب البقر.

«الألمانية للتغذية»: اتباع النظام الغذائي النباتي يمنع الإصابة بالسرطان