تعرف على الفرق بين الربو والحساسية الصدرية وكيفية علاجهما

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أوضح تقرير صحي حديث، الفارق بين أعراض وأسباب الإصابة بالحساسية الصدرية والربو، وكذلك أهم طرق العلاج منهما.

وبيّن التقرير أن بعض أعراض الحساسية الصدرية والربو تتشابه في السعال وضيق التنفس، لكن الاختلافات تكون في أعراض الربو التي تشمل صوت أزيز وصفير في الصدر وضيق وألم حاد في الصدر، وسعال مستمر، لكن الحساسية تشمل احتقان وسيلان الأنف، وحكة في العينين وعيوناً دامعة، والعطس.

ولفت إلى أن أسباب حدوث حساسية الصدر تشمل استنشاق حبوب اللقاح واستنشاق الدخان والمواد الكيميائية والغبار والعطور والتدخين، وأما الربو فتتضمن الأسباب تناول بعض الأدوية مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية وممارسة الرياضة أثناء الجو البارد وبعض الظروف الصحية مثل التهابات الجهاز التنفسي.

ونوه التقرير الذي نشره موقع “DailyMedicalinfo”، إلى أن أهم طرق علاج الربو تناول أدوية لتخفيف الأعراض بشكل سريع، مع إمكانية تناول بعض العلاجات العشبية والطبيعية مثل زيت حبة البركة بالإضافة إلى الكافيين واللحوم والدواجن والأسماك والفول السوداني.

وأشار إلى أن طرق علاج الحساسية الصدرية تتضمن تناول مضادات الهيستامين، وتناول موسعات الشعب الهوائية، واستخدام بخاخات الأنف الستيرويدية، والعلاج المناعي الذي يستخدم في حالات الحساسية الشديدة؛ للتقليل منها وتوفير مدة راحة طويلة الأمد، مع ممارسة بعض التمارين لتحسين التنفس.