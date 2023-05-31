تعرف على المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا 2024 حتى الآن

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ستقام منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2024، بداية من يوم 27 يونيو 2023، حيث ستلعب مباريات الأدوار التمهيدية.

بينما ستقام مباريات مرحلة الملحق المؤهل لدور المجموعات يوم 8 أغسطس من عام 2023، على أن تنطلق منافسات دور المجموعات يوم 19 سبتمبر من عام 2023.

المتأهلون إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024 حتى الآن

1- مانشستر سيتي الإنجليزي.

2- آرسنال الإنجليزي.

3- مانشستر يونايتد الإنجليزي.

4- نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

5- برشلونة الإسباني.

6- ريال مدريد الإسباني.

7- أتلتيكو مدريد الإسباني.

8- ريال سوسيداد الإسباني.

9- نابولي الإيطالي.

10- إنتر ميلان الإيطالي.

11- لاتسيو الإيطالي.

12- أي سي ميلان الإيطالي.

13- بايرن ميونخ الألماني.

14- بوروسيا دورتموند الألماني.

15- لايبزيج الألماني.

16- يونيون برلين الألماني.

17- باريس سان جيرمان الفرنسي.

18- لانس الفرنسي.

19- بنفيكا البرتغالي.

20- بورتو البرتغالي.

21- فاينورد الهولندي.

22- سيلتيك الأسكتلندي.

23- سالزبورج النمساوي.

24- النجم الأحمر الصربي.

25- شاختار دونيتسيك الأوكراني.

26- جالاتا سراي التركي.

27- سيتم حسم المتأهل من الفائز بلقب الدوري الأوروبي بين إشبيلية وروما.

المتأهلون إلى الأدوار التمهيدية من دوري أبطال أوروبا 2024 حتى الآن

1- يانج بويز السويسري.

2- أيك أثينا اليوناني.

3- باناثينايكوس اليوناني.

4 – شتورم جراتس النمساوي.

5- جلاسكو رينجرز الاسكتلندي.

6- سبارتا براجا التشيكي.

7- مولده النرويجي.

8- دينامو زغرب الكرواتي.

9- مارسيليا الفرنسي.

10- فنربخشة التركي.

10- وسبورتينج براجا البرتغالي.

11- أيندهوفن الهولندي.