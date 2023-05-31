تعرف على المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا 2024 حتى الآن

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ستقام منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2024، بداية من يوم 27 يونيو 2023، حيث ستلعب مباريات الأدوار التمهيدية.
بينما ستقام مباريات مرحلة الملحق المؤهل لدور المجموعات يوم 8 أغسطس من عام 2023، على أن تنطلق منافسات دور المجموعات يوم 19 سبتمبر من عام 2023.
المتأهلون إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024 حتى الآن
1- مانشستر سيتي الإنجليزي.
2- آرسنال الإنجليزي.
3- مانشستر يونايتد الإنجليزي.
4- نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
5- برشلونة الإسباني.
6- ريال مدريد الإسباني.
7- أتلتيكو مدريد الإسباني.
8- ريال سوسيداد الإسباني.
9- نابولي الإيطالي.
10- إنتر ميلان الإيطالي.
11- لاتسيو الإيطالي.
12- أي سي ميلان الإيطالي.
13- بايرن ميونخ الألماني.
14- بوروسيا دورتموند الألماني.
15- لايبزيج الألماني.
16- يونيون برلين الألماني.
17- باريس سان جيرمان الفرنسي.
18- لانس الفرنسي.
19- بنفيكا البرتغالي.
20- بورتو البرتغالي.
21- فاينورد الهولندي.
22- سيلتيك الأسكتلندي.
23- سالزبورج النمساوي.
24- النجم الأحمر الصربي.
25- شاختار دونيتسيك الأوكراني.
26- جالاتا سراي التركي.
27- سيتم حسم المتأهل من الفائز بلقب الدوري الأوروبي بين إشبيلية وروما.
المتأهلون إلى الأدوار التمهيدية من دوري أبطال أوروبا 2024 حتى الآن
1- يانج بويز السويسري.
2- أيك أثينا اليوناني.
3- باناثينايكوس اليوناني.
4 – شتورم جراتس النمساوي.
5- جلاسكو رينجرز الاسكتلندي.
6- سبارتا براجا التشيكي.
7- مولده النرويجي.
8- دينامو زغرب الكرواتي.
9- مارسيليا الفرنسي.
10- فنربخشة التركي.
10- وسبورتينج براجا البرتغالي.
11- أيندهوفن الهولندي.