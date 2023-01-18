تعرف على النشاط البدني المناسب للأطفال وفقاً للفئة العمرية

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شدد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، على أهمية ممارسة الأطفال للنشاط البدني بدءاً من العام الأول من عمرهم.

وقالت المجلس، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن المدة الموصى بها خلال اليوم للأطفال، الذين تقل أعمارهم عن سنة، هي 30 دقيقة على الأقل،.

النشاط البدني والفئة العمرية

وأضاف أن النشاط البدني المناسب لهذا العمر هو أن يقوم الرضيع بالحركة من خلال الحبو أو الاستلقاء على البطن والقيام بتحريك الأيدي أو الأرجل.

أما بالنسبة للأطفال في عمر سنة إلى سنتين، فإن النشاط البدني ينبغي أن يتضمن أنشطة مختلفة منها أنشطة خفيفة مثل الوقوف والمشي، وأنشطة معتدلة مثل الجري والقفز، وأنشطة عالية الشدة مثل التسلق واللعب بالكرة لمدة 3 ساعات على الأقل.

وتابع المجلس أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 4 سنوات، يجب أن يكون نشاطهم البدني يومياً لمدة 3 ساعات، لكن مع اختلاف الرياضة، مشدداً على ضرورة ممارسة الأنشطة البدنية عالية الشدة لمدة “ساعة واحدة” على الأقل.

ولكن فيما يتعلق بالفئة العمرية بين 5 و14 سنة، فإنه ينبغي أن يحصل الطفل على ساعة واحدة على الأقل من النشاط المعتدل إلى عالي الشدة مثل ركوب الدراجة أو لعب كرة القدم أو الجري وأيضاً الهرولة والسبـاحة.