تعرف على خطوات إعادة تقديم الطلب للتابعين في “حساب المواطن”

دعا حساب “خدمة المستفيدين” التابع لبرنامج “حساب المواطن”، إلى اتباع عدد من الخطوات لإعادة تقديم الطلب للتابعين في البرنامج، عبر موقعه الإلكتروني.

وأوضح، عبر منصة “إكس”، أنه بعد تسجيل الدخول للموقع سيتم نقل المستخدم للصفحة الرئيسية والمتضمنة ملخصًا لآخر أهلية تمت دراستها، وسيتم عرض التابعين غير المؤهلين.

ولمعرفة سبب عدم أهلية التابع، يتم الضغط على خانة ستظهر رسالة تفيد بانتهاء فترة تقديم الاعتراض.

وبعد الضغط على مربع “انتهت فترة الاعتراض”، سيتم نقل المستخدم لصفحة “دراسة الأهلية”، ثم يضغط زر “إعادة التقديم للتابعين”، ويختار “نعم” للتأكيد.

وستظهر رسالة “تم استقبال طلبك لإعادة التقديم للتابعين”، وبناءً عليه سيتم دراسة أهلية التابع مجددًا.