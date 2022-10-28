تعرف على رحلة حضور مباريات المونديال من المملكة عبر “حاضرين”

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تقدم منصة “حاضرين” التي أطلقتها الهيئة السعودية للسياحة الخدمات اللوجستية للمواطنين والمقيمين والسياح داخل المملكة، الراغبين في حضور مباريات وفعاليات مونديال قطر 2022، بسلاسة.

وتسهم المنصة في توفير المعلومات الإرشادية، والخدمات التي تسهل تجربة الراغبين في حضور مباريات كأس العالم، والسياح أثناء وجودهم في المملكة خلال فترة المونديال.

رحلة الزائر

ستكون رحلة الزائر إلى المملكة من خلال الحصول على بطاقة هيا قبل 10 أيام من انطلاق المونديال وبعد الحصول على التأشيرة الإلكترونية، حيث تسمح التأشيرة بالدخول المتعدد لحاملي هيا والبقاء في المملكة لمدة 60 يوماً، فيما لا يشترط الدخول المسبق للدولة المضيفة.

بطاقة هيا

من ميزات بطاقة هيا التقدم للحصول على زيارة المملكة مجاناً واستكشاف أجمل معالمها وحضور فعالياتها، بحيث يمكن الدخول عدة مرات وحضور المنافسات في قطر.

ويمثل الحصول على بطاقة هيا شرطاً إلزامياً لكل من يرغب حضور مباريات كأس العالم من مواطنين ومقيمين وسياح، فيما يشترط أيضاً إدخال معلومات السكن عبر المنصة للموافقة عليها لإصدار البطاقة.

أما في حال كانت الزيارة إلى قطر لن تتجاوز 24 ساعة وفق رحلة الحجز المطلوب فقط للتقديم إدخال معلومات السفر، كما يمكن لحاملي بطاقة هيا دعوة 3 أشخاص للقدوم معهم حتى لو لم يحصلوا على تذكرة ويتوجب عليهم دفع 500 ريال للحصول على البطاقة إن كانوا أكبر من 12 عاماً.

حجز تذاكر السفر للمونديال

سهلت المنصة على الراغبين لحضور منافسات المونديال حجز تذاكر السفر إلى قطر، حيث خصصت بداخلها أيقونة يمكن من خلالها أن يحجز الفرد تذاكر السفر عبر إحدى رحلات الخطوط الجوية السعودية.

وجهات سياحية

الرياض.. تجربة مختلفة: يستمع الزائر للمملكة بمعالمها المتنوعة، حيث يمكنه عيش تجارب فريدة في العاصمة الرياض تتمثل في مجموعة كبيرة من الأنشطة، ووجهات التسوق العالمية، إلى جانب المتاحف التاريخية وتجارب المغامرات الصحراوية، كما تضم أيضاً العديد من الأسماء العالمية في عالم المأكولات وتحتضن أشهر المطاعم العالمية، مع تميزها بإطلالتها الرائعة ومشهدها العمراني المتطور والمناسب لالتقاط أجمل الصور.

جدة.. عراقة وعصرية: تبرز جدة كواحدة من أهم المراكز التجارية في المملكة ومن الوجهات السياحية المزدهرة التي يمكن للزائر الاستمتاع بها؛ وذلك بفضل موقعها الممتد من سواحل البحر الأحمر، حيث تجمع بين بين العراقة والعصرية، كما تضم العديد من الفنادق والمطاعم والوجهات الفاخرة، إلى جانب حي البلد التاريخي والمدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتتمتع كذلك بمجموعة كبيرة من المتاحف والأسواق والمراكز التجارية، فيما تتيح أيضاً تجربة خاصة لعشاق الغوص والرياضات المائية.

العلا.. معالم تاريخية: تمثل العلا واحدة من أجل الوجهات السياحية في المملكة، حيث تشتهر بجمالها الطبيعي وتضاريسها الصخرية وكثبانها المتموجة، وتضم العديد من المعالم التاريخية والمدافن المخفية وغيرها من آثار الحضارات القديمة.

ويعد موقع الحجر الأثري أحد المواقع المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، ويحظى زواره بفرصة التقاط أجمل الصور، كما تضم العلا العديد من الفنادق والمطاعم عالمية المستوى، وتستضيف برنامجاً غنياً بالأنشطة الفنية والاجتماعية والحفلات الفنية التي يحييها أشهر النجوم من جميع أنحاء العالم، وتحتضن كذلك معالم فنية هائلة.

الأحساء.. وجهة فريدة: تتيح الأحساء لزوارها فرصة استكشاف العديد من الوجهات والقيام بالكثير من الأنشطة الممتعة، حيث تم إدراجها على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، وتحمل رقماً قياسياً عالمياً لأكبر واحة وأكثرها إنتاجاً للتمور في العالم.

وتشكل الأحساء وجهة فريدة للزيارة بفضل أسواقها التراثية ومراكزها الخاصة لتسوق الحرف اليدوية ومتاحفها التاريخية، ومساجدها الفريدة وقلاعها وحصونها، فضلاً عن واحتها التي تضم 2.5 مليون نخلة.

رحلات يومية

تتيح الخطوط السعودية رحلات يومية إلى الدوحة ذهاباً وإياباً من جدة والرياض والدمام، حيث تتمثل أبرز شروطها في إصدار بطاقة صعود الطائرة لرحلتي الذهاب والعودة وتقديمها في مرحلة إنهاء إجراءات السفر قبل رحلة المغادرة عند اختيار السفر على الرحلات ذهاباً وعودة خلال 24 ساعة.

أما عند اختيار البقاء فترة أطول من 24 ساعة في قطر يتوجب تقديم إثبات حجز مؤكد لمكان الإقامة وتقديمه في مرحلة إنهاء إجراءات السفر قبل رحلة المغادرة.