تعرف على سبب تدمير الخلايا العقلية النفسية.. الأحمدي يوضح

قال الدكتور محمد الأحمدي، أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني المساعد قسم فسيلوجيا الجهد البدني كلية علوم الرياضة والنشاط البدني، إن منظمة الصحة الحالية رصدت تزايد في حالات الاكتئاب في فترة 2019-2020، بسبب جائحة كورونا وفرض حظر التجوال.

تعرف على سبب تدمير الخلايا العقلي والجسمية

وأضاف الأحمدي، خلال لقائه بقناة السعودية، إن الجلوس يؤدي إلى قتل الخلايا العقلية والنفسية، حيث وفقًا للدراسات أن السبب الرئيسي للاكتئاب هو الجلوس، وأن معدل الجلوس ثمانٍ ساعات مدمر للحالة النفسية.