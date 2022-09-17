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تعرف على ضوابط تسجيل الأسماء في المملكة

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 17 سبتمبر 2022 - 10:53 مساءً

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أوضحت الأحوال المدنية أنه يجوز تسجيل الاسم معرف معرف ب(ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديماً والدراجة بالمجتمع (مثل) البراء، العنود، الجوهرة، الوليد.

وتابعت أن الاسم يسجل مجرداً من الألقاب (مثل) السيد وغيره، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم (مثل) المعروف بكذا.

وأضافت أنه لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة (مثل) محمد صالح، محمد مصطفي، وأيضاً يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية (مثل) عبدالرسول.

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 17 سبتمبر 2022 - 10:53 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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