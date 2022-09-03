تعرف على ضوابط ومحظورات ذبح الحيوانات داخل المسالخ (فيديو )

نصت المادة 96 الخاصة بمحظورات وخصائص المسالخ بلائحة نظام الزراعة، على إلزام المسالخ بسقيا الحيوانات قبل ذبحها وإراحتها عند الذبح.

كما نصت على منع تعليق الحيوان من الأرجل أو الأيدي قبل الذبح باستثناء الدواجن. وكذلك منع ذبح حيوان أمام حيوان آخر في المسالخ. حسب قناة “الإخبارية”.

وتضمنت أيضا تقييد الحيوانات عند الذبح، وعدم التعدي على الحيوان بكسر الأرجل أو قطع الأوتار أو تعمية الحيوانات أو قطع الحبل الشوكي أو الضرب بالرأس أو فقء العيون ويمنع الصعق الكهربائي قبل الذبح أو أثناءه أو بعده.