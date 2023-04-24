تعرف على طاقم حكام مباراة النصر والوحدة بكأس الملك

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة النصر والوحدة، بالدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لـ”مواجهة” مصيرية أمام الوحدة، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

ويواجه “الفائز” من النصر والوحدة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، نادي الهلال الذي تخطى عقبة الاتحاد، بهدف مقابل لا شيء، مساء الأحد.

يقود مباراة النصر والوحدة، طاقم حكام روماني بقيادة رادو بيتريسكو، ويعاونه كل من:”خورخي سباستيان، وجريجوري ميركيا.

ويتواجد سامي الجريس كحكما رابعا، بينما يأتي على أوفيديو هاتيجان على تقنية الفيديو، ويعاونه ياسر السلطان.