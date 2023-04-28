تعرف على طريقة حذف سجل البحث من جوجل

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كشفت معلومات تقنية أن بيانات البحث الخاصة بجوجل تظل موجودة ما لم يتخذ الشخص خطوة سرية أخرى للتخلص منها تماماً.

وتتمثل خطوة مسح عمليات البحث السابقة الشائعة بالضغط على “Control” و”H” على لوحة المفاتيح أو بالنقر فوق النقاط الثلاث الصغيرة في أعلى يمين “كروم”.

أما الميزة المخفية فتحذف البيانات المرتبطة بالحساب والتي يحتفظ بها جوجل ويتم ذلك بالنقر فوق صورة الملف الشخصي الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من “كروم” بجوار شريط البحث، ومن ثَمّ النقر فوق “إدارة حساب “جوجل” الخاص.

وستظهر بعد ذلك قائمة بها العديد من علامات التبويب بما في ذلك البيانات والخصوصية والأمان والمعلومات الشخصية، ومن ثَم يتم النقر على خيار “نشاطي” والتي ستنقل الشخص إلى صفحة أخرى تعرض جميع عمليات البحث السابقة.

ويمكن للمستخدمين بعد ذلك اختيار ما إذا كانوا سيحذفون جميع عمليات البحث التي تم إجراؤها على الإطلاق أو تلك التي تمت مشاهدتها في آخِر يوم أو ساعة أو نطاق زمني مخصص.