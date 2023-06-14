تعرف على علاج الإغماء أو السقوط بسبب الحر والشمس للأطفال

نشرت قناة “العربية”، فيديوجراف، يوضح علاج الإغماء بسبب ارتفاع درجات الحرارة عند الأطفال.

وذكرت أن الطفل إذا تعرض للإغماء بسبب أشعة الشمس الحارقة فيجب إبعاده عن الشمس، ونزع ملابسه، والقيام بإعطاءه السوائل والأملاح ليشرب بشكل تدريجي كل 5 دقائق.

وبينت أن وضع كمادات الماء العادي على الجبين وعلى الجلد أو وضع الطفل في الماء إن أمكن يعمل على التخفيف من آثار الإغماء.

وأفادت بأن الطفل إذا تقيأ، فيجب تحويله إلى الجانب الآخر منه، وطلب المساعدة الطبية إذا فقد الطفل الوعي أوحدث تسارع في التنفس أو دقات القلب.