تعرف على مخاطر مرض الذئبة الحمراء

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كشف استشاري أمراض الباطنة والروماتيزم دكتور ياسر باوزير، أن مرض الذئبة الحمراء يعد من الأمراض الخطيرة إذا ترك دون علاج أو أهمل المريض في اتباع الأدوية.

وأضاف ياسر باوزير خلال لقائه بقناة الإخبارية أن مرض الذئبة الحمراء يهاجم الأعضاء الحساسة في الجسم مثل “الدماغ” و”الكلى”.

وأشار إلى أنه في حال مهاجمته الدماغ قد يؤدي إلى حدوث تشنجات وجلطات وذهان وشلل، أما في حال مهاجمته للكلى فقد يحدث التهاب كلوي حاد أو مزمن أو يحتاج إلى زراعة كلوية إذا ترك بدون علاج.

ما مرض الذئبة الحمراء؟:

ويعد مرض الذئبة الحمراء مرضًا مناعيًا ويوجد العديد من المسميات التي يمكن إطلاقها من الأطباء على مرض الذئبة الحمراء مثل الذئبة الحمامية المجموعية أو مرض اللوبس أو الذئبة الحمامية الجهازية.