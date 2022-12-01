تعرف على منافس المغرب في ثمن نهائي كأس العالم

نجح المنتخب المغربي، في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، بعد التغلب في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات على المنتخب الكندي بهدفين لهدف، ليتصدر أسود الأطلس المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط.

المنتخب المغربي، قدم أداء مميز للغاية في دور المجموعات، حيث استهل مشواره بالتعادل أمام وصيف النسخة الماضية، المنتخب الكرواتي بدون أهداف، وفي الجولة الثانية حقق الفوز على ثالث النسخة الماضية المتنتخب البلجيكي بهدفين دون رد، وفي الجولة الأخيرة حقق الفوز على المنتخب الكندي بهدفين لهدف.

وتصدر المنتخب المغربي المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط في المركز الأول، وفي المركز الثاني حل المنتخب الكرواتي برصيد 5 نقاط، وجاءت بلجيكا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وبدون نقاط تذيل المنتخب الكندي المجموعة السادسة بثلاث هزائم.

وينتظر المنتخب المغربي وصيف المجموعة الخامسة، حيث من المحتمل مواجهة أحدى المنتخبات الأبع التي تشارك في المجموعة في حالة التأهل وصيف، وتضم المجموعة منتخبات “إسبانيا، ألمانيا، كوستاريكا، اليابان”.

أسود المغرب تلتهم كندا.. وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022