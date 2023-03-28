تعرّف على أفصل وقت لتناول أدوية الحموضة خلال شهر رمضان

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كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن أفضل وقت لتناول أدوية الحموضة والمعدة خلال شهر رمضان المبارك.

الأقراص

وأوضحت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بـ”تويتر”، أنه بالنسبة للأقراص، يفضل تناول الجرعة بعد الافطار على تمرة وماء والانتظار لنصف ساعة ثم تناول الوجبة أو قبل السحور بنصف ساعة.

أقراص المضغ

وأضافت أنه بالنسبة لأقراص المضغ سريعة المفعول أو الشراب تستخدم عند الشعور بحرقان المعدة على أن يفصل بين الجرعات بما لا يقل عن ساعتين.

الشاي والقهوة

ونصحت بضرورة تجنب تناول المأكولات والمشروبات التي تتسب في تهيج المعدة مثل القهوة والشاي والأطعمة الدسمة أو الحارة، مضيفة أنه إذا استمرت الأعراض حتى بعد تناول الأدوية ، فيجب مراجعة الطبيب