تعرّف على فعاليات اليوم الوطني الـ92 في محافظة الخرج

المناطق-الخرج

تستعد محافظة الخرج للاحتفال باليوم الوطني الـ92 للمملكة العربيةالسعودية، بعدد من الفعاليات، حيث ستشهد المحافظة 9 فعاليات أيام الخميس والجمعة والسبت القادمة .

الفعالية الأولى: “المسيرة” وتقام بطريق الملك عبدالله الساعة الرابعة عصراً يوم الخميس .

الفعالية الثانية: “هي لنا دار” وتقام بمركز احتفالات بلدية الخرج يوم الخميس والجمعة من الرابعة عصراً حتى منتصف الليل وتشمل فعاليات متنوعة وفرق شعبية والحفل الرسمي .

الفعالية الثالثة: فعاليات متنوعة في المركز الحضاري باليمامة يوم الخميس والجمعة من الرابعة عصراً حتى العاشرة مساء.

الفعالية الرابعة: فعاليات متنوعة وامسية ثقافية بحديقة الملك عبدالعزيز يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة العاشرة.

الفعالية الخامسة: فقرات متنوعة رياضية بملعب نادي الشعلة يوم الجمعة بعد صلاة العصر .

الفعالية السادسة : جلسات عائلية واسر منتجة بحديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز يوم الجمعة والسبت من بعد صلاة العصر حتى الساعة الحادية عشرة.

الفعالية السابعة : الألعاب النارية بمركز احتفالات بلدية المحافظة وغرب برج الخرج يوم الجمعة الساعة 9.45 مساء

الفعالية الثامنة: فعاليات متنوعة بمجمع الحديثي مول يوم السبت بعد صلاة المغرب.

الفعالية التاسعة: العرضة السعودية ومسرح الطفل بمجمع بوليفارد الجامعة يوم السبت بعد صلاة المغرب.

الجدير بالذكر أن لجنة التنمية السياحية والبلدية والجهات الأمنية والجهات الحكومية المشاركة بالمحافظة كثفت جهودها استعداد لهذه المناسبة الوطنية الغالية .