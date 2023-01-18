“تعزيز الكفاءة المهنية في التعليم الإلكتروني” برنامج تدريبي بتعليم نجران

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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلةً بإدارة التدريب والابتعاث للبنين اليوم، البرنامج التدريبي “أدوات تعزيز الكفاءة المهنية في التعليم الإلكتروني”، الذي يستهدف شاغلي الوظائف التعليمية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويهدف البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى إكساب المشاركين أساليب التعلم الإلكتروني في المنصات الافتراضية، ومهارات توظيف الوسائط الرقمية في المقررات الدراسية، وفق مستهدفات التعليم الحديثة، تماشياً مع سعي وزارة التعليم إلى تقديم دورات تدريبية؛ تهدف إلى التطوير المهني التعليمي لشاغلي الوظائف التعليمية، التي تواكب التغيير، وتحقق مستهدفات المستقبل، وإتقان المهارات الرقمية والتعليم الإلكتروني.