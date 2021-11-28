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تعزيز خط الدفاع.. آلان شيرر يكشف أبرز مشكلات «نيوكاسل» واحتياجاته من صفقات الشتاء

تعزيز خط الدفاع.. آلان شيرر يكشف أبرز مشكلات «نيوكاسل» واحتياجاته من صفقات الشتاء
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المناطق_وليد الدباسي

تحدث نجم كرة القدم الإنجليزية وأسطورة نيوكاسل، آلان شيرر، إلى إحدى برامج الدوري الإنجليزي وذكر أن فريق نيوكاسل يونايتد في حاجة ماسة إلى مدافعين اثنين لجلبهم في انتقالات يناير الشتوية القادمة إضافة إلى لاعب وسط لديه بعض الدهاء ولاعب رابع آخر في خط المقدمة ليخفف العبء الذي يثقل كاهل المهاجم كالوم ويلسون .

وقال شيرر، إن نيوكاسل يونايتد يبتعد بست نقاط على الأقل عن منطقة الأمان وقد تم انكشاف دفاع نيوكاسل كأكثر فريق اهتزت شباكه حتى الآن هذا الموسم .

وأضاف، “قضية نيوكاسل الكبرى حاليا هي دفاعية بحتة، إنهم ليسوا جيدين بما فيه الكفاية بل أبعد من ذلك بكثير”.

وتابع، “لقد تم الاعتماد عليهم لفترة طويلة وساعدوا كثيرا على إبقاء الفريق في الدوري الممتاز في العامين الماضيين من خلال اللعب بطريقة معينة ولكن بمجرد أن تفتح الملعب، وتلعب كرة هجومية فإنك تترك هؤلاء المدافعين مكشوفين وهم ليسوا جيدين بما فيه الكفاية ليلعبوا بهذا الأسلوب”.

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