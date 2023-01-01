تعطيل حركة المرور وإغلاق الطرق السريعة في كاليفورنيا إثر عواصف قوية

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تسببت العواصف القوية في هطول أمطار غزيرة وتساقط ثلوج كثيفة على معظم أنحاء ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور وإغلاق الطرق السريعة مع استعداد الولاية لبدء عام جديد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في ساكرامنتو، عاصمة كاليفورنيا، في بيان نقلته وكالة أنباء /أسوشيتيد برس/ الأمريكية، من الظروف الخطيرة في حال قيادة السيارات في الوقت الراهن ونشرت صوراً على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي تظهر حركة المرور على الممرات الجبلية المغطاة بالثلوج، حيث يُطلب من المركبات أن تكون مزودة بسلاسل أو قدرات دفع رباعي، خاصة مع تراكم الثلوج في أعالي جبال سييرا نيفادا إلى ما يصل إلى قدمين حتى وقت مبكر من صباح اليوم الأحد .

وأغلقت الفيضانات والانزلاقات الصخرية أجزاء من الطرق عبر شمال كاليفورنيا. فيما أظهرت خريطة على الإنترنت لمنطقة المرافق العامة بمدينة سكرامنتو أن أكثر من 153 ألف ساكنا قد تأثروا بانقطاع التيار الكهربائي خلال يوم أمس السبت.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية في ساكرامنتو في تغريدة على تويتر بعد الظهر:” هناك عدد كبير جدًا من حالات إغلاق الطرق بحيث يتعذر احتسابها في هذه المرحلة”. وحثت مقاطعة ساكرامنتو السكان في حي ويلتون على الإخلاء، محذرة من أن الطرق التي غمرتها المياه قد “تقطع الوصول إلى المنطقة”.

وبلغ معدل هطول الأمطار في وسط مدينة سان فرانسيسكو يوم أمس السبت 5 بوصات (12.7 سم)، بينما قالت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا إن جزءًا من الولاية أُغلق إلى أجل غير مسمى بسبب الفيضانات. وأظهرت مقاطع فيديو على موقع تويتر تدفق المياه بلون الطين على طول شوارع سان فرانسيسكو وتحول درج في أوكلاند إلى شلال حقيقي بفعل الأمطار الغزيرة.

من جانبها، قالت خبيرة الأرصاد في خدمة الأرصاد الجوية كورتني كاربنتر (في تصريح خاص لـ”أسوشيتيد برس”) إن العاصفة قد تسقط أكثر من شبر واحد من الأمطار في منطقة ساكرامنتو قبل أن تتحرك جنوبا..وأشارت إلى إغلاق أحد منتجعات التزلج جنوب بحيرة تاهو بسبب الفيضانات والمشاكل التشغيلية ذات الصلة..مضيفة:” اننا نشهد الكثير من الفيضانات”.