تعليقات مذيع رياضي يغطي الأحوال الجوية تحظى بملايين المشاهدات

المناطق_الرياض

انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع للمراسل الرياضي الأمريكي، مارك وودلي، والذي طلب منه تغطية الأحوال الجوية بعد إلغاء المناسبات الرياضية بعد انتشار العاصفة الثلجية تفي العديد من الولايات الأمريكية.

وحصدت مقاطع المراسل ملايين المشاهدات، ولكن ليس بسبب المعلومات حول الأحوال الجوية، ولكن بسبب طريقة سخريته من عمله خلال العاصفة الثلجية.

This is what you get when you ask the sports guy to come in to cover a blizzard in the morning show. pic.twitter.com/h0RL9tVQqg

— Mark Woodley (@MarkWoodleyTV) December 22, 2022