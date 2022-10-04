تعليق التداول على سهم تويتر بسبب قرار جديد من إيلون ماسك

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أفادت مصادر مطلعة، بتعليق التداول على سهم تويتر بعد تقرير يؤكد بأن الملياردير إيلون ماسك يخطط للمضي قدماً في صفقة بسعر 54.20 دولاراً للسهم للاستحواذ على منصة تويتر “بحسب سي إن بي سي عربية”.

العودة لمتابعة الصفقة

وتفصيلا، اقترح إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لـشركة Tesla العودة لمتابعة صفقة الاستحواذ على منصة Twitter مقابل 54.20 دولاراً للسهم، وفقاً لمصادر مطلعة لـCNBC، وهو السعر الأصلي للصفقة التي تم الموافقة عليه في وقت سابق من العام.

ارتفاع أسهم تويتر

يذكر أن أسهم تويتر ارتفعت بنسبة 12% يوم الثلاثاء 4 أكتوبر عند 47.39 دولار، ليتم تعليق التداول على السهم بعد التقرير.

يشار إلى أن إيلون ماسك وافق على الصفقة في وقت سابق من هذا العام، حيث قيّم تويتر بـ 44 مليار دولار ، لكنه سرعان ما غير مساره وحاول التراجع عن الاتفاقية، ليقوم Twitter بمقاضاته لإجباره على متابعة عملية الشراء، حيث كان من المقرر أن يمثل الجانبان أمام المحكمة يوم 17 تشرين الأول أكتوبر.

وقال إيلون ماسك قد قال إن تويتر أخطأت في تقدير عدد المستخدمين المزيفين على الموقع، الأمر الذي كان سببًا رئيسيًا في رغبته الانسحاب من الصفقة.

اتهامات متبادلة

وقال محامو الملياردير الأمريكي إن تويتر كانت تضلل المستثمرين حول أرقام وإيداعات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

ودافعت منصة تويتر عن نفسها بقولها إن مزاعم إيلون ماسك ليست صحيحة، كما أنها لا تستند على فهم حقيقي للطريقة التي تقوم بها الشركة بتقدير عدد الحسابات غير الحقيقية على الموقع.

وأوضحت تويتر أن إيلون ماسك كان “يبحث عن سبب” للانسحاب من الصفقة بسبب تراجع قيمة الأسهم نتيجة للانخفاض الذي شهدته الأسواق بشكل عام.