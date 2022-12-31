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تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص غدا

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 ديسمبر 2022 - 8:18 مساءً

أعلن تعليم جدة، اليوم السبت، تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص .

وجاء في بيان نشر عبر حساب إدارة تعليم جدة على تويتر: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع ؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص”.

وتابع البيان: “سيكون الدوام لليوم الدراسي غداً عن بُعد عبر  منصة مدرستي لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم”.

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 ديسمبر 2022 - 8:18 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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