أبرز الموادأجواء المناطقمحليات

تعليق الدراسة الحضورية غداً في العلا وينبع وتحويلها “عن بعد”

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير 2023 - 1:17 صباحًا
ادرس في السعودية

المناطق_الرياض

علّقت إدارة تعليم العلا الدراسة حضوريًا، غدًا (الثلاثاء)، وذلك على خلفية التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني.

وأوضحت أنه سيتم تحويل الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بعد عبر منصة “مدرستي” بمدارس تعليم العلا، وذلك لجميع طلاب ومنسوبي المدارس.

كما قررت إدارة تعليم ينبع، التحويل من الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بعد، وذلك بكافة مدارس ينبع والقطاعات التابعة لها.

وكانت تقارير الأرصاد قد حذّرت من هطول أمطار على عدد من المناطق، تشمل أجزاء من الرياض ومكة والمدينة المنورة وغيرها.

الوسوم
صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير 2023 - 1:17 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

زر الذهاب إلى الأعلى