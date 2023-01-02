تعليق الدراسة الحضورية غداً في مدارس المدينة المنورة

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أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة اليوم الاثنين عن تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء وتحويلها عن بُعد بناءً على التحذير الوارد من الأرصاد ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة.

حيث قالت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” : “بناءً على التحذير الوارد من المركز الوطني للأرصاد ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الثلاثاء 10 / 6/ 1444هـ بمدارس منطقةالمدينة المنورة ،وذلك عبر منصةمدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم”.