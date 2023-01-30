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تعليق الدراسة الحضورية غداً في ينبع وتحويلها “عن بعد”

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير 2023 - 11:48 مساءً
إدارة تعليم ينبع

المناطق_ينبع

علّقت إدارة تعليم ينبع الدراسة حضوريًا، غدًا (الثلاثاء)، وذلك على خلفية التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني.

وأوضحت أنه سيتم تحويل الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بعد عبر منصة “مدرستي” بمدارس تعليم العلا، وذلك لجميع طلاب ومنسوبي المدارس.

كما قررت إدارة تعليم العلا، التحويل من الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بعد، وذلك بكافة مدارس ينبع والقطاعات التابعة لها.

وكانت تقارير الأرصاد قد حذّرت من هطول أمطار على عدد من المناطق، تشمل أجزاء من الرياض ومكة والمدينة المنورة وغيرها.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير 2023 - 11:48 مساءً
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Waleed

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