تعليق الدراسة الحضورية غدا في بعض مناطق المملكة

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أعلنت إدارتي تعليم مكة وجدة، عن تعليق الدراسة الحضورية غداً (الإثنين) بمدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة، والليث، والطائف، ومحافظة جدة ورابغ وخليص.

وأوضحت الإدارتان أن الدراسة ستكون غداً عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

كما أعلنت إدارتي تعليم الحدود الشمالية وحائل تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد عبر منصة “مدرستي” ومنصة “روضتي”، يوم غداً الإثنين في جميع مدارس المنطقة و المحافظات والمراكز التابعة لها.

ونبه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.