تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الملك خالد

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أعلنت جامعة الملك خالد تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الجامعة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد تقرر تحويل الدراسة اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، عن بُعد عبر منظومة التعليم الإلكتروني بلاك بورد بكليات رجال ألمع ومحايل عسير وبارق والمجاردة وتنومة.

تعليق الدراسة بعدة مناطق

وقررت عدة إدارات تعليمية تعليق الدراسة اليوم حيث أعلنت جامعة جدة تعليق الدراسة الحضورية الأربعاء في مقرات الجامعة بجدة وتأجيل جميع لاختبارات لوقت لاحق، على أن تستبدل بمحاضرات دراسية عن بُعد.

وفي وقت سابق، أعلن تعليم جدة أنه تقرر تأجيل اختبار يوم الأربعاء 1/ 5/ 1445هـ في مدارس جدة ورابغ وخليص، وتعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، حيث سيُعقد الاختبار المؤجل مع اختبار يوم الخميس 2/ 5/ 1445هـ.

تعليم مكة

وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ولسلامة الجميع، تقرّر تأجيل اختبار اليوم الأربعاء 1/ 5/ 1445هـ في مدارس مكة وبحرة والجموم والكامل وتعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، وسيُعقد الاختبار المؤجل مع اختبار يوم الخميس 2/ 5/ 1445هـ.