تعليق الدراسة الحضورية في مدارس وجامعة وتقني نجران اليوم الخميس

المناطق_نجران

أعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس، في جميع المدارس ومكاتب ‎التعليم بمدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، حبونا، ثار، خباش، يدمة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع، مبينة أن الدراسة ستكون عبر منصة ” مدرستي ” للطلبة والمنسوبين والمنسوبات.

كما أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس، للطلبة في المقر الرئيس وفروعها، مشيرة إلى أن الدراسة ستكون عبر “البلاك بورد” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.

فيما قررت إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس، في جميع المنشآت التدريبية بمدينة نجران ومحافظاتي حبونا و يدمة، حيث ستكون الدراسة للفترتين الصباحية والمسائية عبر منصة ” التدريب الإلكتروني”.