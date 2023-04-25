تعليق الدراسة الحضورية في مدارس وجامعة الطائف.. غداً الأربعاء

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ، بمدارس الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

كما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية غداً في المقر الرئيس بالحوية وجميع الفروع التابعة لها، وستكون الدراسة عن بعد .

وأوضحتا أن التعليق جاء بناء على الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة, وعلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية, وذلك حفاظاً على سلامة جميع الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والمدارس ومكاتب التعليم.