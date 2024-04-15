تعليق الدراسة غدًا بالشرقية وبعض محافظات الرياض

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قررت إدارات التعليم في كلٍ من المنطقة الشرقية ووادي الدواسر وعفيف والدوادمي والمجمعة والغاط والزلفي، تعليق الدراسة الحضورية الثلاثاء، وتحويلها (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) بجميع المدارس التابعة.

جاءت القراران بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، باستمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية ووادي الدواسر، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية.

بدورها أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني والأهلي بما يشمل (مدينة الدمام ومحافظات الأحساء والخبر والقطيف وحفر الباطن)، واستمرار التدريب عن بًعد ليوم غدٍ (الثلاثاء) لكافة المتدربين والمتدربات والمنسوبين والمنسوبات للفترة الصباحية.

وشهدت العديد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم (الإثنين)، فيما نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار الحالة المطرية في المنطقة، متوقعاً أن تُصحب الأمطار برياح شديدة السرعة وانعدام مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرَد وجريان السيول والصواعق الرعدية.