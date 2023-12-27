تعليق الدراسة غدًا بمحافظة ينبع والقطاعات التابعة لها

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استقبل فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، في قصر الرئاسة بقرطاج، اليوم، معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الذي يترأس وفد المملكة في أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، المنعقدة في العاصمة تونس، ويشارك في منتدى الاستثمار والشراكة السعودي – التونسي.

واستعرض اللقاء الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، علاقات التعاون بين المملكة وتونس، وتوسيع مجالاتها إلى آفاق أرحب، بما يحقق مصالح البلدين، ويلبي تطلعات شعبيهما في تعميق روابط الأخوة والاستفادة من الفرص الواعدة، التي تزخر بها القطاعات المختلفة في البلدين.

وشهد اللقاء مراجعة بعض النتائج، التي حققتها اللجنة السعودية التونسية المشتركة في دوراتها السابقة، بالإضافة إلى استعراض مذكرات التفاهم السبع، التي ستُوقَع على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة المنعقدة في تونس.

يذكر أن زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الجمهورية التونسية مترأساً وفد المملكة في أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، والمشاركة في منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي؛ تأتي بهدف تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتفعيل آليات التعاون المشترك بينهما، وتعزيز الفرص الاستثمارية.