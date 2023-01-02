تعليق الدراسة في الخرج غدًا الثلاثاء

أعلنت إدارة تعليم الخرج، اليوم الإثنين، تعليق الدراسة الحضورية، غدًا الثلاثاء، بسبب الأمطار.

وجاء في بيان عن إدارة تعليم الخرج: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء 10 / 6 / 1444 هـ بمدارس الخرج والدلم “.

وتابع البيان: “سيكون الدوام لليوم الدراسي غداً لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس عن بعد عبر منصة مدرستي”.