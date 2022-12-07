تعليق الدراسة في مدارس الخفجي بالشرقية اليوم بسبب هطول الأمطار

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قررت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، تعليق الدراسة في مدارس محافظة الخفجي اليوم (الأربعاء) بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد من تنبيهات بشأن استمرار هطول الأمطار في المحافظة.

وأوضحت إدارة التعليم، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد بشأن استمرار هطول الأمطار على محافظة الخفجي وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية، فقد تقرر تعليق الدراسة اليوم في مدارس مكتب تعليم محافظة الخفجي.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهات باستمرار هطول الأمطار اليوم على عدة مناطق بينها أجزاء من المنطقة الشرقية.